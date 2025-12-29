Връщат стария формат за суперкупата на Италия

Суперкупата на Италия по футбол ще се провежда вече отново само в един финален мач и няма да има турнир в Рияд, както бе досега. Това разкри президентът на серия "А" Ецио Мария Симонели.

"Нямаме вече нужда от два полуфинала. През следващата година ще се състои Купата на Азия в Рияд и саудитите вече ни предупредиха, че се отказват. Така че сме свободни да изберем дата и място. Идеята ми е да се върнем към класическата формула - финал между шампиона и носителя на купата на Италия. Ако се върнем към тази формула, може да бъде и в началото на сезона, както бе в миналото. Но има избори, които трябва да направи Съветът на лигата, както и да определим място за финала", каза Симонели пред радио "Анке ио Спорт".