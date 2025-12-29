ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21994654 www.24chasa.bg

И бивш треньор на "Лудогорец" иска български халф

2332
Янис Карабельов Снимка: БФС

Бългаpският полузащитник Янис Карабельов, който играе за "Партизан" (Белград), продължава да привлича интерес на отбори извън сръбското първенство. Той вече е набелязан от един от най-популярните отбори в Германия – "Шалке".

Италианският журналист Лоренцо Лепоре, който следи събитията на футболния пазар на Балканите, обяви полският "Видзев" (Лодз) за заинтересован от услугите на българския футболист.

Според информация на Mozzart Sport клубът е предложил на Карабельов двугодишен договор с опция за още една година, и заплата от 500 000 евро.  Старши треньор на "Видзев" (Лодз) е Игор Йовичевич, който е добре познат в България от периода си в "Лудогорец".

Янис Карабельов Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)