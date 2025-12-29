Ветерани на "Берое" заклаха прасе на стадион "Локомотив", където преди 46 години сломиха колоса "Ювентус"

По традиция футболния клуб на ветераните от "Берое" организира днес коледното си тържество, в което неизменно присъства и ритуалът клане на прасе. Обредното животно загуби живота си на пистата на знаменития старозагорски стадион "Локомотив", на който през октомври 1979 г. местният "Берое" сломи колоса "Ювентус", като го победи с 1:0 пред 30 хиляди души. Мачът се игра на този стадион до Бирената фабрика в Стара Загора, тъй като по тови време градският стадион под Аязмото беше в ремонт. Прясна свинска мръвка и приятна раздумка белязаха днешното тържество на ветераните на "Берое". Снимка: Ваньо Стоилов

На "свинската сватба", както още е известен ритуалът с клането на прасето по Коледа, дойдоха и футболисти, участвали в оня знаменит 1/8 финал от тогавашния турнир за Купата на националните купи: вратарят Коста Костов, защитниците Кънчо Кашеров и Илия Илиев, капитанът Теньо Минчев, крилото Таньо Петров-Чапъра. Тук беше и масажистът им Косьо Иванов. Те си спомниха незабравими моменти от срещата с играчите на треньора Джовани Трапатони, но и почетаха паметта на съиграчите си, които вече не са сред нас: Данко Димитров, Стефан Найденов, Петко Петков и голмайстора в този мач Георги Стоянов-Бръснаря. Капитанът на "Берое" и днешен президент на Клуба на ветераните на отбора Теньо Минчев /вдясно/ в знаменития мач срещу "Ювентус" на 24 октомври 1979 г. в Стара Загора. Снимка: Личен архив

На тържеството присъстваха и други ветерани на "Берое", сред които знаменитото ляво крило Георги Белчев, вратарите Валентин Грудев и Ивко Ганчев, специално от София пристигна и Стойчо Младенов, който също има хубави спомени от пребиваването си в "Берое". Президентът на клуба на ветераните Теньо Минчев сподели пред "24 часа", че поддържат редовен организационен живот, всеки член на клуба плаща членско внос, а с част от събраните пари са купили и прасето за Коледа.