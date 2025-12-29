Мартин Петров: ЦСКА върви в правилната посока

Бившият нападател на ЦСКА Мартин Петров посети официалния клубен магазин на "армейците" на ул. „Солунска" 12, съобщиха от червения клуб на официалната си Фейсбук страница.

Легендата на българския футбол избра подаръци за своите близки, сподели впечатленията си от магазина и пожела весели празници на червената общност.

"Поздравявам футболния клуб с откриването на магазина, наистина нуждаеше се от такова нещо. ЦСКА е бранд, и то много голям бранд и трябва да се развива в тази посока. Смятам, че плановете на клуба и това, което дочувам за развиването на този бранд в още по-голям аспект, е точно правилната крачка. Поздравления! Пожелавам успех. Клубът се нуждаеше от това. Разбира се, черешката на тортата е отборът да има резултати. Всички на това се надяваме като армейци и хора, които обичаме този клуб", заяви Петров.

"Пожелавам успех на клуба в новата година. Смятам, че е тръгнал в правилната посока и да се надяваме следващата година отново да видим стадиона, който всички чакаме. Тази феноменална атмосфера, която създадоха на финала за Купата на България, да я видим и да я изпитаме отново", продължи той.

"На привържениците, на целия народ, на младежта пожелавам здраве. Бъдете позитивни, не се отказвайте от мечтите си. Привържениците на ЦСКА да продължават да подкрепят отбора и да не се отказват никога, защото има и трудни времена. В момента клубът най-много се нуждае от вас. Надявам се с вашата подкрепа, клубът да излезне там, където му е мястото", добави Мартин Петров.