Ямал: Не искам да се сравнявам с никого

Детето чудо на "Барселона" Ламин Ямал не иска да се сравнява с други футболисти.

„По-добре е да не се сравняваш с никого. Играчи като Кристиано Роналдо постигнаха това, което постигнаха, защото искаха да бъдат себе си и да не се сравняват с другите. Искам да изковам свой собствен път", цитира думите на Ямал журналистът Фабрицио Романо.

На 28 декември на церемонията по връчване на наградите Globe Soccer Awards 18-годишният испанец получи три отличия: за най-добър нападател за 2025 г., за млад играч на годината в испанския елит за 2024/25 г. и за трофея „Диего Марадона".