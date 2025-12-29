Вече над 150 млн. са заявките за билетите за историческото световно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заявките за билетите на предстоящото историческо световно първенство вече са над 150 млн.

Това става ясно от думи на президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Имаме 6-7 милиона билета в продажба... само за 15 дни сме получили над 150 милиона заявки. Тоест по 10 милиона билета всеки ден. Това показва колко значимо е световното първенство", заяви Инфантино по време на Световната спортна среща на върха в Дубай.

„През почти 100-годишната история на световното първенство са продадени общо 44 милиона билета. Така че за две седмици можехме да запълним световни първенства за 300 години. Представете си го. Това е абсолютна лудост", добави той.

Феновете на един от домакините - САЩ, са направили най-голям брой заявки, а след тях са германските и британските привърженици.

„Най-важното е, че приходите, които се събират от това, ще отидат за футбола по целия свят. Без ФИФА нямаше да има футбол в над 150 държави по света. Има футбол, благодарение на тези приходи от световното първенство, които реинвестираме из целия свят", каза още Инфантино.

Мондиал 2026 започва на 11 юни с откриващия мач между Мексико и Южна Африка, и ще продължи до 19 юли. Предстоящото издание е първото в историята на надпреварата, в което ще участват 48 отбора, вместо досегашните 32.