ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркирането под Седемте рилски езера от 5 лева ста...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21995543 www.24chasa.bg

Вече над 150 млн. са заявките за билетите за историческото световно

1268
СНИМКА: РОЙТЕРС

Заявките за билетите на предстоящото историческо световно първенство вече са над 150 млн.

Това става ясно от думи на президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Имаме 6-7 милиона билета в продажба... само за 15 дни сме получили над 150 милиона заявки. Тоест по 10 милиона билета всеки ден. Това показва колко значимо е световното първенство", заяви Инфантино по време на Световната спортна среща на върха в Дубай.

„През почти 100-годишната история на световното първенство са продадени общо 44 милиона билета. Така че за две седмици можехме да запълним световни първенства за 300 години. Представете си го. Това е абсолютна лудост", добави той.

Феновете на един от домакините - САЩ, са направили най-голям брой заявки, а след тях са германските и британските привърженици.

„Най-важното е, че приходите, които се събират от това, ще отидат за футбола по целия свят. Без ФИФА нямаше да има футбол в над 150 държави по света. Има футбол, благодарение на тези приходи от световното първенство, които реинвестираме из целия свят", каза още Инфантино.

Мондиал 2026 започва на 11 юни с откриващия мач между Мексико и Южна Африка, и ще продължи до 19 юли. Предстоящото издание е първото в историята на надпреварата, в което ще участват 48 отбора, вместо досегашните 32.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)