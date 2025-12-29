Боксьорът Антъни Джошуа ранен в катастрофа в Нигерия, има 2 жертви

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Боксьорът Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама други хора.

36-годишният Джошуа е бил в джип Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион днес малко след 11:00 ч. на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, съобщи "Дейли мейл".

Кадри, публикувани онлайн, показват бившия световен шампион по бокс замаян, докато седи в разбитото превозно средство сред счупено стъкло.

По-късно той е видян да седи на предната седалка на линейка и да разговаря с властите. Съобщава се, че Джошуа е получил леки наранявания и е бил откаран в болница. Двама други души са обявени за мъртви на място. Катастрофиралият джип на Джошуа

Приятел на Джошуа каза пред Daily Mail, че „той е добре, но е силно разтърсен".

„Никой не знае точно какви щети са нанесени, но е успял да се измъкне от останките", казаха те.

„Други не са имали толкова късмет, така че това е травмиращо изпитание, което той се опитва да преодолее."

Промоутърът на Джошуа, Еди Хърн, каза: „Аз съм на семейна почивка и се събудих с новината за този инцидент „Опитваме се да се свържем с Антъни и междувременно не искаме да спекулираме как е, но за щастие изглежда добре от това, което видях на снимките.

„Очакваме повече информация за случилото се и ще актуализираме информацията своевременно." Джошуа е замаян

Комисар Ланре Огунлово от полицията на щата Огун, заяви пред Daily Mail Sport: „Мога да потвърдя, че е станал инцидент и Антъни Джошуа е откаран в болница."

Той добави: „Превозно средство се е блъснало в неподвижно превозно средство. За съжаление, има двама загинали. Антъни Джошуа е бил прегледан от екипи на място и след това е откаран в болница."

Нигерийските власти потвърдиха пред BBC, че Джошуа е „добре".

Джошуа е седял зад шофьора, заедно с друг пътник, когато е станала катастрофата.

По това време в джипа е имало четирима души, докато охраната му е била отзаз в отделно превозно средство.

Очевидец каза пред вестник „Пънч": „Конвоят е бил от две превозни средства: SUV Lexus и SUV Pajero.

„Джошуа е седял зад шофьора, а до него е бил още един човек. Имало е и пътник, който е седял до шофьора, което прави четирима пътници в Lexus-а, който се е разбил. Неговата охрана е била в превозното средство зад тях преди катастрофата.

„Други очевидци и аз започнахме спасителната операция и спряхме насрещно движещите се превозни средства, за да помогнем. Няколко минути след катастрофата пристигнаха служители на Федералния корпус за безопасност на движението."