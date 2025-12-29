Гръцки треньор ще води "Монтана"

Гръцкият специалист Акис Вавалис е новият старши треньор на "Монтана". Днес той бе официално приет от кмета на Монтана Златко Живков, като на срещата присъства и президентът на клуба Румен Панайотов.

„Имахме възможност да избираме между треньорски екипи от Испания и Сърбия, но в крайна сметка се спряхме на гръцкия вариант. Надяваме се Акис Вавалис да успее да изведе отбора над чертата на изпадащите и да избегне зоната, която води до бараж за оставане в efbet Лига. Приятно съм изненадан от факта, че още при първата ни среща той познаваше поименно и по пост всеки един футболист на "Монтана", заяви кметът Живков по време на представянето.

Ръководството на "ПФК Монтана" пожелава успех на новия старши треньор и вярва, че с неговия опит и професионализъм отборът ще постигне поставените цели.

Договорът на Акис Вавалис с "Монтана" е до края на настоящия сезон, като при постигане на добри резултати той ще бъде автоматично подновен за още една година – до 30 юни 2027 г.

За последно гръцкият специалист бе начело на казахстанския "Женис" (Астана), който сензационно успя да се спаси от изпадане от елита на първенството. Преди това Вавалис е водил и косовския "Дрита".

На стадион „Огоста" Акис Вавалис ще работи заедно със своя сънародник Димитриос Мурас. В треньорския щаб влиза още наставникът на формацията "Монтана" U19 Дилян Иванов-Дидо, както и Димитър Атанасовски, който остава треньор на вратарите – позиция, която заемаше и при предишния старши треньор.

Малко преди празниците "Монтана", който е новак в елита, се раздели с Анатоли Нанков.