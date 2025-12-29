"Арсенал" ще се подсилва през зимата

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" ще се подсили през зимата. За това загатна мениджърът на тима Микел Артета. Той заяви, че клубът е готов да привлече нови футболисти през януарския трансферен прозорец, за да реши проблемите си с контузени играчи.

„Трансферният прозорец е там и ние трябва да го погледнем и да си зададем въпроса „От какво се нуждаем?" И трябва активно да търсим, а вече дали можем да вземем някого, или не - това е друг въпрос", заяви испанският специалист на пресконференция преди кръга във Висшата лига.

Когато погледнете към другите клубове, те имат 24 или 25 играчи в съставите си. Въпреки че ние имахме повече контузии от очакваното, някои от тях не беше възможно да се предотвратят. Искаме да се подобрим и знаем колко е важно да имаме правилните футболисти на разположение", добави Артета.