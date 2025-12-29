Владимир Зографски 19-и на старта на "Четирите шанци"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски се класира 19-и в първия турнир от легендарната верига по ски скокове "Четирите шанци".

В Оберстдорф (Гер) българският представител в елита на този спорт първо победи олимпийския шампион Мариус Линдвик (Нор). Във втория кръг постигна 130,5 метра и записа второто си най-добро представяне в това състезание (личният му рекорд е 16-и).

Така Зографски добави още 12 точки за световната купа и е 12-и в генералното класиране. Победител убедително стана Домен Превц, който е първият словенец, спечелил в Оберстдорф.

Следващият турнир от веригата е отново в Германия - в Гармиш-Партенкирхен, на 31 декември и 1 януари.