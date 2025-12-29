Страхотно! Алекс Николов ще е №1 или №2 в света за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Асът на национален отбор по волейбол Алекс Николов ще заеме първо или второ място в годишната класация за 2025-а на международната федерация.

Това стана ясно, след като от FIVB обявиха кой е на третата позиция - разпределителят на Италия Симоне Джанели.

Така Алекс и друга звезда на "скуадрата" Алесандро Микиелето спорят кой ще е №1.

Другият син на легендата Владо Николов - Симеон, е на 6-ата позиция, а капитанът на България Алекс Грозданов - 8-и.

Волейболистите ни постигнаха страхотен успех, стигайки до сребърните медали на световното във Филипините, където загубиха именно от италианците финала.

Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:

№1: ?

№2: ?

№3: Симоне Джанели (Италия)

№4: Якуб Кохановски (Полша)

№5: Вилфредо Леон (Полша)

№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

№7: Фабио Балазо (Италия)

№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

№9: Ян Кожамерник (Словения)

№10: Патрик Индра (Чехия)