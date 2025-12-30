Травмите на Антъни Джошуа след катастрофата може да отложат мача му с Тайсън Фюри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Загинали са двама от най-близките му приятели

Травмите на Антъни Джошуа след тежката катастрофа може да са по-тежки, отколкото се предполагаше в началото. Според източници на "Дейли мейл" мега-мачът с Тайсън Фюри може да бъде отложен.

Двукратният световен шампион в тежка категория е бил пътник в черен "Лексус", когато колата се е блъснала в спрял камион на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, Нигерия.

Загинали са двама от дългогодишните му приятели - Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе. Други двама пътници са се отървали без наранявания. These two incredible souls who lost their lives in the crash, Sina and Latz were beloved husbands, brothers, sons, uncles, nephews, mentors, cherished friends, devoted breadwinners, and pillars of strength to so many.



В понеделник местните власти съобщиха, че боксьорът е пострадал леко и състоянитео му е стабилно. Източници, близки до боксъора, обаче твърдят, че травмите му може да са по-тежки, отколкото се твърди.

Негов близък твърди пред "Дейли мейл", че боксьорът е с травми на ребрата и коленете.

Кадри, заснети на пътя, показват боксьора да се гърчи от болка, докато го изваждат от смачкания автомобил и го прехвърлят в полицейска кола. FRSC blaming the Accident occurrence involving Anthony Joshua on excessive speed is wrong

Just as we can't Also conclude it's bad road

But the result been bad road is 80% potential .



Why because, if we say let's do a census on what causes accidents in Nigeria roads



What are the odds that this same accident that Anthony Joshua survived but unfortunately got two other people killed could have happened to him in the UK where he is based? I admit that accident can happen anywhere in the world, but I know that an overloaded truck would never be… pic.twitter.com/zqhZEWY6t1 — Son of Grace (but people call me Olamide) (@olajideobe) December 29, 2025

Представител на Джошуа даде изявление в понеделник вечерта, в което потвърди смъртта на двама членове на екипа на боксьора и „близки приятели".

„С дълбока и искрена тъга потвърждаваме, че след пътен инцидент в Лагос, Нигерия, по-рано днес, загинаха Сина Гами и Кевин „Латиф" Айоделе. И двамата бяха близки приятели и важна част от екипа на Джошуа. Молим за уважение на личното пространство на семействата на пострадалите. Антъни е леко пострадал и е откаран в болница. В момента е в стабилно състояние и ще остане там за наблюдение", заяви говорителят.

Властите в Нигерия потвърдиха в понеделних, че 36-годишният боксъор е бил контактен след катастрофата.

Тежката катастрофа стана само 10 дни, след като Джошуа победи Джейк Пол в Маями.

Боксьорът е посещавал роднини в Нигерия като част от едноседмичната му почивка, след което е трябвало да продължи подготовката си. В края на март се очакваше да се бие с кикбоксьора Кико Верховен в Саудитска Арабия, а през септември или октомври - с Тайсън Фюри.

Макар все още да не е ясно колко са сериозни травмите на Джошуа, той вероятно няма да бъде във форма да се завърне бързо на ринга. Според близки източници и загубата на двамата му най-близки приятели ще окаже влияние на възстановяването му.

Снимките показват, че колата се е сблъскала с камиона от страната, противоположната на шофьора. Джошуа е бил на задната седалка на колата, зад шофьора. Според местните власти колата на боксьора се е движела над превишената скорост и е загубила контрол, докато изпреварва.