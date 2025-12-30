Травмите на Антъни Джошуа след катастрофата може да отложат мача му с Тайсън Фюри

Загинали са двама от най-близките му приятели
Травмите на Антъни Джошуа след тежката катастрофа може да са по-тежки, отколкото се предполагаше в началото. Според източници на "Дейли мейл" мега-мачът с Тайсън Фюри може да бъде отложен.
Двукратният световен шампион в тежка категория е бил пътник в черен "Лексус", когато колата се е блъснала в спрял камион на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, Нигерия.
Загинали са двама от дългогодишните му приятели - Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе. Други двама пътници са се отървали без наранявания.
В понеделник местните власти съобщиха, че боксьорът е пострадал леко и състоянитео му е стабилно. Източници, близки до боксъора, обаче твърдят, че травмите му може да са по-тежки, отколкото се твърди.
Негов близък твърди пред "Дейли мейл", че боксьорът е с травми на ребрата и коленете.
Кадри, заснети на пътя, показват боксьора да се гърчи от болка, докато го изваждат от смачкания автомобил и го прехвърлят в полицейска кола.
Представител на Джошуа даде изявление в понеделник вечерта, в което потвърди смъртта на двама членове на екипа на боксьора и „близки приятели".
„С дълбока и искрена тъга потвърждаваме, че след пътен инцидент в Лагос, Нигерия, по-рано днес, загинаха Сина Гами и Кевин „Латиф" Айоделе. И двамата бяха близки приятели и важна част от екипа на Джошуа. Молим за уважение на личното пространство на семействата на пострадалите. Антъни е леко пострадал и е откаран в болница. В момента е в стабилно състояние и ще остане там за наблюдение", заяви говорителят.
Властите в Нигерия потвърдиха в понеделних, че 36-годишният боксъор е бил контактен след катастрофата.
Тежката катастрофа стана само 10 дни, след като Джошуа победи Джейк Пол в Маями.
Боксьорът е посещавал роднини в Нигерия като част от едноседмичната му почивка, след което е трябвало да продължи подготовката си. В края на март се очакваше да се бие с кикбоксьора Кико Верховен в Саудитска Арабия, а през септември или октомври - с Тайсън Фюри.
Макар все още да не е ясно колко са сериозни травмите на Джошуа, той вероятно няма да бъде във форма да се завърне бързо на ринга. Според близки източници и загубата на двамата му най-близки приятели ще окаже влияние на възстановяването му.
Снимките показват, че колата се е сблъскала с камиона от страната, противоположната на шофьора. Джошуа е бил на задната седалка на колата, зад шофьора. Според местните власти колата на боксьора се е движела над превишената скорост и е загубила контрол, докато изпреварва.