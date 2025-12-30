Хакими отново в игра след 2 месеца, Мароко се класира за 1/8-финалите за купата на Африка

Мароко се класира без проблем за осминафиналите на Купата на африканските нации, след като се наложи над Замбия с 3:0 в последния си мач от групата. Така домакините завършиха на първо място в Група "А" и продължават уверено в следващата фаза, тимът на Мали е втори и също е на осминафиналите, а третият - Коморските острови, трябва да изчака дали ще е сред най-добрите на позицията си.

Мароко, който е полуфиналист от последното световно първенство в Катар, си гарантира победата още през първото полувреме с голове на Аюб Ал Кааби и Брахим Диас. Нападателят на "Олимпиакос" Ал Кааби вкара втория си гол в мача в 50-ата минута и втори в турнира със задна ножица.

Селекционерът на домакините Уалид Реграги пусна в игра капитана Ашраф Хакими в 64-ата минута, след като крайният защитник на "Пари Сен Жермен" бе оставен да почива в първите два мача от турнира, за да се възстанови напълно от контузията на глезена си.

Звездата на тима получи на 4 ноември травма (разкъсване на синдесмоз) в глезена след груб фаул от Луис Диас в мача от Шампионската лига срещу "Байерн" и близо два месеце не бе играл.

Брахим Диас пък се разписа във всеки един от трите мача на Мароко в групата, като по този начин изравни постижението на легендата Ахменд Фарас, който спечели "Златната топка" на Африка през 1947 и почина през миналия юли. Диас, Ал Кааби и Рияд Марез от Алжир до момента водят в класирането на голмайсторите с по три попадения.

В другия мач от групата тимовете на Мали и Коморските острови завършиха 0:0 в Казабланка. Това бе трето поредно равенство на Мали след тези със Замбия и Мароко, но това бе достатъчно на тима да продължи напред. Срещата бе белязана и от червен картон за Амаду Хайдара от Мали в самия край на мача.

Мароко чака следващия си съперник, като това ще бъде най-добрият трети отбор от някоя от групите "C", "D" или "E", като двубоят е в неделя. Мали ще играе в събота срещу втория от Група "C", като най-вероятно това ще бъде някой измежду Тунис и Нигерия.