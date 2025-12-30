ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, пребил съпругата си в село Долни Б...

"Рома" се върна към победите, приближи се към върха в Италия

Защитникът на "Дженоа" Себастиян Отоа (вляво) се опитва да спре Матиас Соле ("Рома") в мача от серия "А" в Рим, завършил 3:1 за домакините. Снимка: Ройтерс

"Рома" победи 3:1 "Дженоа" в мач от 17-ия кръг на италианската серия "А". Тимът на треньора Джан Пиеро Гасперини си осигури успеха и трите точки още в първия половин час на срещата с три попадения на Матиас Суле, Ману Коне и Еван Фергюсън, който направи и асистенция.

"Дженоа" успя да вкара почетно попадение чрез Джеф Екатор три минути преди края на редовното време.

"Рома" сложи край на лошата си серия, като имаше три загуби в последните си 4 мача. Така тимът се изкачи на четвърто място в класирането, като е на три точки зад временния лидер "Интер".

Тимът от Генуа допусна трета поредна загуба в първенството и е на 17-а позиция, точно над зоната на изпадащите тимове.

