"Барселона" иска да привлече безплатно нападател на "Ювентус"

Душан Влахович

"Барселона" проявява интерес към нападателя на "Ювентус" Душан Влахович. Според Marca, каталунците вече са осъществили контакт с мениджърите на сръбския национал, чийто договор с настоящия му клуб изтича през юни 2026 г.

Целта на "Барселона" е да придобие играча безплатно или да договори трансфер с "Юве" през зимния прозорец при много изгодни условия.

"Барселона" от известно време работи по евентуален заместник на нападателя Роберт Левандовски, чието бъдеще остава несигурно. Напускането на поляка би оставило празнота, която клубът се стреми да запълни с таран от топ ниво.

