Директорите пак избраха Верстапен за №1 във Формула 1

Въпреки че не спечели световната титлата, нидерландският пилот на "Ред Бул" Макс Верстапен бе избран за най-добър през сезона при гласуването на директорите на всички отбори, съобщава официалния сайт на Формула 1.

Както всяка година директорите на десетте отбора участват в тайно гласуване, като присъждат 25 точки на първия и една точка на десетия пилот в класацията си, предава БТА.

Верстапен бе избран за най-добър пилот за пета поредна година, като изпреварва световния шампион от този сезон Ландо Норис (Великобритания, "Макларън") и съотборника му Оскар Пиастри (Австралия).

След тях в подреждането са британецът Джордж Ръсел ("Мерцедес"), испанецът Фернандо Алонсо ("Астън Мартин") и испанецът Карлос Сайнс (Уилямс).

В гласуването не са участвали директорите на "Ферари" и "Ред Бул".