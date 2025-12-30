Алекс Николов е волейболист №2 в света за 2025-а!

След като с националния отбор стана сребърен медалист от световното, Алекс Николов получи и индивидуално признание за най-силната година в кариерата си до момента.
Топреализаторът на мондиала във Филипините (173 точки) бе определен за волейболист №2 през изминалите 12 месеца в класацията на световната централа - Volleyball World.
С клубния си тим "Лубе" Алекс, който преди месец навърши 22 г., спечели купата на Италия и стана вицешампион в първенството.
В годишната класация той бе изпреварен единствено от световния шампион със "скуадра адзура" Алесандро Микиелето.
Братът на Алекс - Мони Николов, е шести в класацията, а капитанът на България Алекс Грозданов - 8-и.
Топ 10 на света:
№1: Алесандро Микиелето (Италия)
№2: АЛЕКС НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)
№3: Симоне Джанели (Италия)
№4: Якуб Кохановски (Полша)
№5: Вилфредо Леон (Полша)
№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)
№7: Фабио Балазо (Италия)
№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)
№9: Ян Козамерник (Словения)
№10: Патрик Индра (Чехия)