Алекс Николов е волейболист №2 в света за 2025-а!

След като с националния отбор стана сребърен медалист от световното, Алекс Николов получи и индивидуално признание за най-силната година в кариерата си до момента.

Топреализаторът на мондиала във Филипините (173 точки) бе определен за волейболист №2 през изминалите 12 месеца в класацията на световната централа - Volleyball World.

С клубния си тим "Лубе" Алекс, който преди месец навърши 22 г., спечели купата на Италия и стана вицешампион в първенството.

В годишната класация той бе изпреварен единствено от световния шампион със "скуадра адзура" Алесандро Микиелето.

Братът на Алекс - Мони Николов, е шести в класацията, а капитанът на България Алекс Грозданов - 8-и.

Топ 10 на света:

№1: Алесандро Микиелето (Италия)

№2: АЛЕКС НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

№3: Симоне Джанели (Италия)

№4: Якуб Кохановски (Полша)

№5: Вилфредо Леон (Полша)

№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

№7: Фабио Балазо (Италия)

№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

№9: Ян Козамерник (Словения)

№10: Патрик Индра (Чехия)