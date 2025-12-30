Петър Чех: Георги Иванов беше добър футболист в "Рен", но се контузи, а после смениха и треньора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският финансист Кирил Евтимов разкри в социалните мрежи любопитен разговор наскоро между него и легендарния вратар Петър Чех.

В него става въпрос за мнението на бившия страж на Челси относно футболните качества на Георги Иванов-Гонзо.

Двамата бяха съотборници преди повече от 20 години в тима на Рен.

Ето какво написа в своя пост Евтимов:

"Истината рано или късно излиза наяве

Преди 2 месеца в Лондон съм в компанията на големия вратар Петър Чех на парти след мач между легендите на Челси и Ливърпул.

От много години ме глождеше едно негово изказване относно футболните качества на Георги Иванов-Гонзо.

Както е всеизвестно, двамата бяха съотборници във френския отбор Рен.

Изказването на Чех за Гонзо уж направено преди мача Левски-Челси от Шампионската лига (2006 г.), гласеше: „Иванов играеше като нападател, но не бе особено добър. Дори на тренировка не си спомням да ми е вкарвал гол".

Говорим си с Чех за най-различни неща. Но в един момент не се сдържах и го питах директно дали наистина е изрекъл тези думи, на което той рязко отвърна: „Не е вярно, няма такова нещо. Георги Иванов беше добър футболист, но веднага, след като дойде в Рен, се контузи. Впоследствие смениха и треньора, който го доведе в клуба. Тези неща му попречиха да се наложи в отбора".