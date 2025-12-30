Волейболната федерация: Получихме изключително признание с 3-ма българи в топ 10 на света

Българският волейбол получи изключително международно признание, след като трима национални състезатели намериха място в Топ 10 на класацията за най-добрите волейболисти в света, изготвена от Volleyball World (световната федерация), похвали се с право сайтът на нашата централа.

"2025 година бе изключително значима за Александър Николов, който се утвърди като един от най-силните волейболисти в света както с националния отбор, така и в клубната си кариера.

Неговото представяне през сезона, подкрепено от водещи статистически показатели и доминация в ключови индивидуални класации, ясно очертава превъзходство по редица основни критерии спрямо останалите кандидати за първото място, включително и Алесандро Микиелето, който ще бъде обявен за номер едно.

В този контекст второто място на Николов в класацията „Най-добър волейболист на 2025 година" на Volleyball World по-скоро подчертава силата на неговия сезон и остротата на избора, отколкото реална разлика в представянето на терена.

На Световното първенство по волейбол за мъже 2025 във Филипините Николов бе безспорният лидер в атаката на България. Той завърши турнира като най-резултатният състезател, реализирал 173 точки общо, с 154 постигнати в атака, което го постави на първо място в класацията за най-добър реализатор и най-добър нападател на шампионата. Този резултат го изведе с голяма преднина пред следващите състезатели в статистиката за реализирани точки.

Благодарение на тези впечатляващи показатели Николов бе включен и в официалния „Dream Team" на Световното първенство, където бе признат като един от най-добре представилите се крайни нападатели.

На клубно ниво с Cucine Lube Civitanova Николов продължава да бъде ключов играч в италианската SuperLega. През сезон 2025/26 той вече има над 250 точки в първенството, като 206 от тях бяха в атака, с ефективност в нападение над 50% - показател, който подчертава високата му стабилност и резултатност срещу топ отбори в Италия.

На 6-о място в класацията е разпределителят на националния отбор Симеон Николов, който също записа изключително успешна година. Николов стана шампион на САЩ в колежанското първенство NCAA с отбора на Лонг Бийч, където бе водеща фигура и един от най-отличаващите се млади разпределители в шампионата. MVP на NCAA турнира и спечели множество индивидуални награди през сезона, сред които AVCA National Player of the Year, Big West Player of the Year и други отличия, подчертаващи влиянието му върху най-високо ниво на колежанския волейбол.

С националния отбор на България той спечели сребърен медал от Световното първенство, допринасяйки съществено за историческия успех на тима. След края на сезона Симеон Николов направи следващата важна крачка в кариерата си, като премина в руския Локомотив Новосибирск, където работи под ръководството на Пламен Константинов и Андрей Жеков.

Сред отличените е капитанът на мъжкия национален отбор Алекс Грозданов, който заема 8-о място в престижната подредба. На световното първенство в Манила Грозданов бе най-добрият блокировач с 18 точкови блокади, изпреварвайки Роберто Русо от Италия (16) и Ян Козамерник от Словения (15).

Алекс Грозданов записа най-успешния период в клубната си кариера с отбора на Богданка ЛУК Люблин, като до момента спечели три значими трофея с полския клуб и остави трайна следа в историята му. Капитанът на българския национален отбор бе ключова фигура в състава, който през сезон 2024/2025 постигна първата шампионска титла на Полша (PlusLiga) в историята на клуба. Успехът дойде в едно от най-силните първенства в Европа, а Грозданов се утвърди като един от водещите централни блокировачи в лигата.

Същият сезон донесе на ЛУК Люблин и Суперкупата на Полша, отново първи подобен трофей за клуба, като българският национал изигра важна роля в решителния мач. На международната сцена Грозданов и неговите съотборници триумфираха и в CEV Challenge Cup, добавяйки европейски трофей към историческата си кампания.

Тези отличия утвърждават Алекс Грозданов не само като лидер на терена, но и като един от най-успешните български волейболисти на клубно и национално ниво през последните сезони.

Присъствието на три български имена сред първите десет в световната класация на Volleyball World е ясно доказателство за високото ниво на българските волейболисти и за устойчивото развитие на мъжкия ни национален отбор както на клубно, така и на международно ниво", пише bvf.bg=