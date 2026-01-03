На татко момчето отива на световно

До момента историята на световните помни 27 двойки баща и синове на финалите. Сред тях са Мазиньо и Тиаго, Джоркаеф, Форлан, Малдини, Рейна, Шмайхел и Тюрам. Но догодина в САЩ, Канада и Мексико се очаква бум на наследниците. Ето кои могат да бъдат новите двойки:

Представители на домакините

Грег Бергхалтер има зад гърба си 2 световни и два мача. През 2002 г. той изведе САЩ до 1/4-финалите, след което игра на първенството през 2007 г., а в Катар на последното световно бе в треньорския щаб.

Себастиан вече има цели 9 мача в националния тим, като изкара невероятен сезон във "Ванкувър Уайткепс". Двамата са свързани и с любимия спорт на Америка - бейзбола. Грег е кръстен от легендата на "Бостън Ред Сокс" Карл Ястремски.

Киеза са вече в историята

Енрико и Федерико Киеза вече са в историята на футбола като първата двойка баща и син с голове на европейско. Федерико има зад гърба си само едно световно и 2 мача, като попадна в състава единствено заради контузията на Фабрицио Раванели.

Участието на Федерико на световното догодина е под въпрос, след като отказа няколко повиквателни от Дженаро Гатузо, за да се оправи от контузии. Вече има огромен опит с 51 мача и 7 гола за Италия. На всичко отгоре и Арне Слот го забрави за "Ливърпул".

И двамата Консейсао са ритали с Роналдо

Сержио и Франсиско Консейсао имат мачове за Португалия с Кристиано Роналдо, което си е постижение. Сержио изигра 3 мача на световното през 2002 г., но тимът отпадна в групите. Франсиско вече има два решаващи гола за националния отбор - срещу Чехия и Германия. Реално трима от петимата синове на Сержио са футболисти, като Сержио-младши и Родриго бяха тренирани от баща си в "Порто".

Медалът на Корея

Еюлйон Ли записа две световни в кариерата си, която включва феноменалния му гол в мача за третото място през 2002 г. След това записа още мачове 4 години по-късно.

Синът му Таесок Ли дълги години не искаше да играе футбол като баща си. Подписа първи професионален договор на 23 г., като преди това работи в дискотека, за да си изкарва прехраната. Сега е несменяем титуляр в "Аустрия" (Виена) и националния отбор.

Вратарите на Шотландия

Едно е сигурно, че в този случай синът ще задмине бащата. Брайън попада в състава на Шотландия само за световното в Италия през 1990 г., но едва като трети избор след имена като Джим Лейтън и Анди Горъм. В момента синът му Ангъс е несменяем титуляр в националния отбор, тъй като реши да играе за Шотландия, след като бе младежки национал на Англия. Но на клубно ниво в "Нотингам Форест" е твърдо резерва на Матс Селс. Но на световното Селс няма да го има.

Холанд след 28 години

Алфи Холанд игра като десен бек при завръщането на Норвегия след пауза от 56 години в мача с Мексико във Вашингтон през 1994 г. За последния мач в групата бе наказан и скандинавците направиха 0:0 с Ирландия и отпаднаха заради по-малко вкарани голове.

След 28 години Норвегия отново ще бъде водена от Холанд, но този път от мегазвездата Ерлинг. През октомври той стана едва шестият играч в историята на футбола, и то след пауза от 58 години, който има 50 гола в 50 или по-малко мачове. Другите - датчанинът Пол Нилсен (36 двубоя), голмайсторът на Германия Герд Мюлер (41), невероятният дует от Унгария Ференц Пушкаш (41) и Шандор Кочиш (41) и Краля на футбола Пеле (49).

Наследникът на Джика

Георге (Джика) Хаджи е може би най-великият футболист на Румъния. С три световни зад гърба си, 12 мача и 3 гола. И прякор Марадона на Карпатите. Най-великото му световно бе в САЩ, когато имаше 7 попадения и асистенции за тима на Ангел Йорданеску, който стигна до 1/4-финалите, като удари и Аржентина с 3:2.

Участието на Янис е под въпрос, защото първо северните ни съседи трябва да минат през плейоф с Турция.

Освен че е син на Джика, Янис е и племеник на друго голямо име в румънския футбол - Георге Попеску, и първи братовчед на сина му Николас, който също играе професионално. Просто двамата Георге си бяха толкова близки, че се ожениха за сестрите Марилена и Луминита.

На вратата Клинсман - странно

Да видиш Клинсман на вратата, си е странно. Все пак Юрген бе един от най-великите голмайстори за всички времена. С три световни и 11 гола в тях. Шампион през 1990 г. Неговата игра срещу Нидерландия бе определена за най-добрата на цялото първенство в Италия. Той изнесе отбора на гърба си, след като Руди Фьолер бе изгонен.

28-годишният му син Джонатан обаче прави доста силен сезон на вратата на италианския "Чезена" и вече два пъти бе викан в националния отбор на САЩ от Маурицио Почетино, но още не е направил дебюта си. Но е почти сигурно, че той ще попадне сред избраниците на треньора за световното. Дали ще играе, е под въпрос.

По-ниският Клуиверт

По принцип синовете обикновено са по-високи от бащите си. Но това не се отнася за Патрик и Джъстин Клуиверт. Татко Патрик е 191 см, а крилото на "Борнмут" Джъстин е само 172.

Патрик дебютира на световно с червен картон срещу Белгия през 1998 г. След това се завърна с гол за победата над Аржентина на 1/4-финалите, след което вкара и на Бразилия, но нидерландците отпаднаха след дузпи. В най-добрата си форма преди световното през 2002 г. обаче не успя да класира националния тим на финалите.

Детето на Българския кошмар

Шведският нападател Хенрик Ларсон бе един от кошмарите на най-силния ни национален отбор в историята. Вкара ни и на световното в САЩ. Записа 13 мача и 5 попадения на три световни.

Джордан вече направи дебют това лято през юни, като записа асистенция срещу Алжир. Тимът, воден от Греъм Потър, обаче тепърва ще се мъчи с Украйна в плейофа за място на финалите.

Джордан и Хенрик са известни и с това, че през 2013 г. изиграха заедно мач за "Хогабордс", когато таткото бе на 41 години, а синът - на 15.

Първата победа на Ямайка

Нападателят Онанди бе в основата на единствената победа за Ямайка срещу Япония през 2002 г. Изигра 2 мача на това първенство. Сега на сцената може да излезе Демиън, един от най-добрите защитници в лигата на САЩ и Канада. Но първо трябва да се справи с Нова Каледония и след това и с ДР Конго.

Малдини - дядо, татко и внуче

Паоло е един от най-добрите защитници в историята.

Държеше рекорда по изиграни минути на световни, преди Лионел Меси да го задмине в Катар. Цели 23 мача на 4 първенства на планетата.

Даниел получава редовно повиквателни от Дженаро Гатузо, но напоследък не играе много за "Аталанта".

И все пак, ако италианците се класират на световното през плейофите, Малдини могат да станат първата тройка дядо, татко и внуче на финалите с Чезаре, Паоло и Даниел. По принцип бащата и дядото на мексиканеца Хавиер Ернендес също играха на световни, но вратарят Томас Балказар е свързан с него по майчина линия.

Душманинът на Фреди Люнберг

Десният бек Олоф Мелберг записа две световни за Швеция и изигра 8 мача, но ще бъде запомнен единствено с боя си с Фреди Люнберг на тренировка на първенството през 2002 г.

19-годишният Джон обаче ще трябва първо да се класира през плейофа, за да играе на световното. Той вече записа едно първенство на планетата, но клубното, в САЩ.

Обедите на Симеоне

Наставникът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне бе основна част на аржентинския национален отбор на 3 световни, като има изиграни 11 мача на финалите. Дори стигна до капитан на тима.

Днес 22-годишният Джулиано е основна част от състава на Лионел Скалони и този на баща си, като дори вкара първия гол с екипа на националния срещу Бразилия.

Когато Диего се завръща в Мадрид през 2011 г., той събира тримата си синове Джовани, Джанлукса и Джулиано с помощта на скайп. И тримата са футболисти в различни отбори.

Торствет и уникалното постижение

Вратарят на "Тотнъм" Ерик Торствет пропусна само един гол през 1994 г. в три мача за Норвегия. И тимът отпадна в групата с 4 точки. Сега Кристиан е твърд титуляр за "Сасуоло". И бе в основата на пращането на Италия на плейоф за световното.

При положение че Кристиан и Ерлинг Холанд запишат един мач на първенството догодина, ще станат първата двойка синове на съотборници, които играят на финалите. Ерик и Алфи бяха такива в САЩ.

Третият Тюрам

24-годишният халф на "Ювентус" Кефрен ще става третият от семейството на световното. По-големият му брат Маркюс вече го направи в Катар, а баща им Лилиан има цели три зад гърба си. Точно той изведе Франция до титлата през 1998 г., като тогава дори получи "Бронзовата топка". В 142 мача в националния отбор има само 2 гола, и то в 1/2-финала на това световно срещу Хърватия. Тюрам-баща игра и на финала през 2006 г.

Кефрен пък е твърд титуляр в последните 4 мача за французите.

Четвърто поколение Вермант

Свен Вермант записа един мач за Белгия на световното през 2002 г. като резерва. Битката за място в националния отбор догодина ще е жестока за крилата, след като се разполага с Жереми Доку, Малик Фофана, Доди Лукебакио, Алексис Салемекерс и Леарндо Тросар. Но Ромео Вермант прави изключителен сезон в "Брюж" и ако продължи, може да попадне в състава.

Ромео реално е четвъртото поколение Вермант в "Брюж". Баща му, дядо му и прадядо му са играли в този отбор.

Първи Зидан в Алжир

Няма фен на футбола, който да не знае кой е Зинедин Зидан. Един от най-великите в историята. Извел Франция до титлата през 1998 г. и след това до финал 8 години по-късно. На 3 световни има 12 мача и 5 гола. Носител на "Златната топка". И предизвикал един от най-големите скандали в историята на световните с удара с глава срещу Марко Матераци.

Сега обаче фамилията трябваше да се върне към корените на родителите му от Алжир, за да стигне поне един от четиримата му синове до световно. Лука пази за "Гранада", но на купата на Африка е твърд титуляр за африканците. Реално това ще му е второто световно. Той игра на такова за младежи, но с екипа на Франция.