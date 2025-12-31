2025 г.: ЦСКА продължава да настъпва мотиката

Според народните поверия никой не може да настъпи една мотика повече от веднъж. Явно тези, които са измислили този лаф, не са фенове на ЦСКА. В Борисовата градина продължават да опитват да се халосат по главата колкото се може повече пъти. Независимо че са го правили вече.

ЦСКА има собственик, който дава мило и драго да изведе отбора до европейско ниво. Валтер Папазки инвестира космически суми за родния футбол, но тези под него са се запънали да го провалят. И премина още една година с геле. Ама пълно. И без изгледи следващата да е по-добра. Тимът е отново пети в класирането, от някаква доминираща игра няма и следа. Надежди има само за купата, но там положението е прекалено хлъзгаво.

На този фон собственикът прави всичко правилно. Реконструкцията на "Българска армия" върви по начин, който не е виждан в България. Прави се нещо уникално. Не сектор по сектор, нито без козирка, а напълно европейско съоръжение.

Стартира работата по кампуса на детско-юношеската школа, който се намира на уникално удобно място и за деца, и за родителите им. Скоро ще приключи митарството на хлапетата по знайни и незнайни терени около София.

За базата в Панчарево е готов проект, който е на световно ниво и нито един клуб в България няма да разполага с подобни условия. Финансирането също е осигурено, само остава да се преодолеят няколко пречки, свързани с узаконяването на промените.

Клубният магазин вече не е във фургон пред стадиона, а в центъра на София. За ужас на останалите клубове в столицата. Защото това е нормалното за европейските отбори. Нищо друго.

Всичко се прави по закон, няма скрито-покрито или някое договорче за безвъзмездно и безсрочно ползване от държавата като някои други.

И на този фон отбор просто няма. И поне към момента няма изгледи да се появи. Вярно, сега селекцията се прави рано, повечето играчи са вече с подписани договори. Но както е казал народът, на малко прасе и на ново попълнение не може да се радваш. Не знаеш точно каква свиня ще излезе. Може да се адаптира, може и да не се адаптира. Може да е уникален футболист, може да се окаже Давид Сегер. Халф, който трябваше да преобрази отбора, но се оказа такова недоразумение, че няма накъде. Едно, че ЦСКА се оказа единственият клуб, дал пари за него, а сега няма и на кой да го продаде.

Годината започна с победа над "Арда" и сезонът завърши с катастрофа срещу кърджалийци, която остави тима извън борда на евротурнирите за втори пореден сезон, което не се бе случвало в историята на "червените". Може би единствено, когато бяха извадени в трета дивизия заради шмекериите на Александър Томов. Още бе открита раната от загубения финал за купата срещу "Лудогорец" пред собствените фенове. Победителите я бяха подкрепени я от 20 човека, я не.

Доверието към Александър Томаш се бе изпарило доста преди тези два мача, които белязаха годината за ЦСКА. Вместо обаче да се търси качество на треньорския пост, се намери Душан Керкез. Защото знаел и бил наясно с българския футбол. След което се оказа, че самият футбол не му е толкова ясен.

И се започна все едно е лятото на 2024 г. и никой не се е научил поне на елементарни основни правила във футбола за последните 365 дни.

Селекцията отново се забави, а след като бе приключена, се оказа пълен провал. Докато в Борисовата градина се чешеха по главата кого да привлекат, някои други доведоха по 20 нови и успяха да ги сработят за отрицателно време.

Нъкъде нишката в спортно-техническата част се бе скъсала безвъзвратно. Започнаха да се оправдават с откази, с времето и каквото ти мине през ума.

И резонно, точно както година по-рано останалите играеха футбол, а ЦСКА бе предпоследен. И пак Керкез остана прекалено дълго.

За да се появи Христо Янев. След него и новият изпълнителен директор Вангел Вангелов. И изведнъж да се показват зъбите на отбора. Без някаква доминация, без изпълнения на световно равнище. С хъс и зъби. Защото едва ли има човек, който да не е наясно, че треньорът е фатално лимитиран откъм играчи. И е пълен с такива, които няма да си тръгнат по никаква причина. Защото парите, които получават, няма да им ги даде и втородивизионен тим в Турция.

Няма отбор на планетата, който гради състава си с двама централни защитници, които са със средна височина от 180 сантиметра. Вече се търсят над 195, но явно в Борисовата градина не са чували за подобна тенденция.

Към това прибавяме крайни защитници, които трудно играят в защита, хеле пък Пастор, и картинката става доста черна. Защото всеки начинаещ треньор знае максимата, че един отбор започва от отбраната.

В момента се разполага с точно двама що-годе качествени халфове в лицето на Джеймс Ето'о и Бруно Жордао. И отново проблем - вече им започнаха наказанията за натрупани картони. А като единият не е на терена, другият просто не го търси.

Катастрофата с крилата не е от днес, за да се говори за нея - тя си е от години. Как не се намери един, който да тръгне да пробива към противниковата врата. Обикновено се върти, гледа назад. Единственият, който тръгва смело напред, е Йоанис Питас, но той е централен нападател по принцип.

Въпреки всички проблеми през последните месеци доста играчи бяха преобразени от Христо Янев. Сетиха се, че могат да играят и футбол. Сега остава да се наместят още няколко фигури на дъската.

И за първи път може човек наистина да се надява, че нещо ще се получи. На първо място имаш треньор, който 10 години се скъса от работа, за да се върне начело на ЦСКА. Вярно, без да печели нещо, но пък и не е загубил толкова много.

Най-важното е, че има тотален синхрон с изпълнителния директор. Двамата достатъчно добре се познават от "Ботев" (Враца) и могат да разчитат един на друг. И това е най-важното. Защото нишката с ръководството на предните треньори се късаше някъде и никой така и не се нае да я възстанови.

Заради това в Борисовата градина отново цари оптимизъм за Нова година. Вече собственикът се обозначи в лицето на Валтер Папазки. Треньорът си е на мястото, ръководството - зад него. Стадионът със сигурност ще стане и поне за близките няколко години няма да има втори като него в България. Може да стартира и реновацията на Панчарево. Да станат терените на децата.

Защото ЦСКА винаги е бил незаобиколим фактор в българския футбол. Когато "червените" и "сините" изпаднаха в миманса на провинциалните отбори в последните години, същото се случи и с националния отбор. И започнахме да се вайкаме. А рецептата е много проста - основите. Във футбола това са стадионът, базата, школата. Другото е от лукавого. Колкото и силен отбор да направиш, като на мач ти ходят под 100 човека, си си дал парите напразно.

Така в ЦСКА започва отново "Нова надежда". Само дано не се превърне в някой южноамерикански сериал, който да се проточи с години.