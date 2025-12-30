Карлос Насар остана извън топ 10 за спортист на света

Световна и европейска титла и куп световни рекорди не стигнаха на Карлос Насар, за да намери място в топ 10 на най-добрите спортисти на света.

В традиционната анкета на Международната асоциация на спортните журналисти участваха рекордните 836 души от 121 държави.

За втора поредна година №1 стана шведският феномен в овчарския скок Арманд Дуплантис, за когото световните титли и рекорди се превърнаха в навик. Роденият в Лафайет, Луизиана, атлет е първият в своята дисциплина, който не допуска да бъде победен в зала и на открито в две поредни години.

След Дуплантис в анкетата остана испанският тенисист Карлос Алкарас. Шампионът от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън” завърши годината като №1 в световната ранглиста, а наскоро изненадващо се раздели с треньора си Хуан Карлос Фереро.

Третото място е за носителя на “Златната топка” - футболиста на “Пари Сен Жермен” Усман Дембеле (Фр). Следва друг футболист - мароканецът Ашраф Хакими, който е съотборник на Дембеле, а топ 10 допълват колоездачният терминатор от Словения Тадей Погачар, Ламин Ямал (Исп) и Килиан Мбапе (Фр) от футбола, шампионът от Australian Open, “Уимбълдън” и финалите на АТП - италианският тенисист Яник Синер, словенската звезда на “Лос Анджелис Лейкърс” в Националната баскетболна асоциация Лука Дончич и лидерът на националния отбор на Египет Мохамед Салах, към когото напоследък феновете на “Ливърпул” имат (меко казано) смесени чувства.

Българският феномен на световната тежка атлетика Карлос Насар първо грабна европейската титла в Кишинев в категория до 96 кг с два световни рекорда и цели 38 кг повече от втория в двубоя. Трета поредна евротитла за суперталанта. На световното във Фьорде в новата категория до 94 кг спечели драматично - беше отписан след изхвърлянето, където записа само един успешен опит, но се върна от ада в рая със световен рекорд от 222 кг и злато и в двубоя. Трета световна титла в трета различна категория след Ташкент 2021 (до 81 кг) и Манама 2024 (до 89 кг) за едва 21-годишния българин.

При жените носителката на “Златната топка” Бонмати (“Барселона”) изпревари световната рекордьорка на 5000 метра Беатрис Чебет от Кения и водачката в световната ранглиста по тенис и носителка на 4 титли от “Големият шлем” Арина Сабаленка (Беларус). Четвърта е световната шампионка на 400 метра от първенството по лека атлетика в Токио Сидни Маклафлин (САЩ).

В анкетата на АИПС бе определен и отборът на годината - съвсем очаквано това е “Пари Сен Жермен”, който освен Шампионската лига спечели още куп титли. На второ място е “Барселона”, следван от националния на Мароко до 20 г.