Нов гаф - "Юнайтед" позволи на "вълците" да вземат първа точка от 7-ия кръг

В среща от 19-ия кръг на английската Висша лига носещият много болка на привържениците си в последните години "Манчестър Юнайтед" допусна нов гаф.

Насред "Орд Трафорд" тимът на португалския мениджър завалия Рубен Аморим направи само 1:1 срещу последния "Уулвърхемптън", който не бе вземал точка от 7-ия кръг.

Джошуа Зиркзее откри резултата за домакините в 27-ата мин, а Ладислав Крейчи току преди почивката изравни. "Юнайтед" е 6-и с 30 т. На дъното "вълците" имат само 3.

Лидерът "Арсенал" се разправи у дома с 4:1 срещу правещия много силен сезон "Астън Вила" и запази аванса си на върха от 5 точки пред "Манчестър Сити" 45:40.

"Вила" е трети с 39.