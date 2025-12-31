ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов гаф - "Юнайтед" позволи на "вълците" да вземат...

Времето София -1° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22003727 www.24chasa.bg

Нов гаф - "Юнайтед" позволи на "вълците" да вземат първа точка от 7-ия кръг

1860
Ладислав Крейчи ликува след гола си. Снимка: Ройтерс

В среща от 19-ия кръг на английската Висша лига носещият много болка на привържениците си в последните години "Манчестър Юнайтед" допусна нов гаф.

Насред "Орд Трафорд" тимът на португалския мениджър завалия Рубен Аморим направи само 1:1 срещу последния "Уулвърхемптън", който не бе вземал точка от 7-ия кръг.

Джошуа Зиркзее откри резултата за домакините в 27-ата мин, а Ладислав Крейчи току преди почивката изравни. "Юнайтед" е 6-и с 30 т. На дъното "вълците" имат само 3.

Лидерът "Арсенал" се разправи у дома с 4:1 срещу правещия много силен сезон "Астън Вила" и запази аванса си на върха от 5 точки пред "Манчестър Сити" 45:40.

"Вила" е трети с 39.

Ладислав Крейчи ликува след гола си. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)