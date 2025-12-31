ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арсенал" №1 за 2025 г.

1892
СНИМКА: РОЙТЕРС

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" е отборът, спечелил най-много точки за календарната 2025 г. в английския елит. Предвожданият от Микел Артета тим е натрупал 83 точки в последните месеца от 39 мача.

С 3 точки по-малко е "Манчестър Сити" на Пеп Гуардиола. "Гражданите" обаче са изиграли 2 двубоя по-малко от лондондачи.

Сензацията "Астън Вила" събира 76 пункта в последните 12 месеца. Шампионът "Ливърпул" изненадващо е на 4-о място с актив от 71 точки за 2025 г.

След последните мачове за годината, или иначе казано когато сезонът е преполовен, "Арсенал" има аванс от 5 точки пред преследвача "Манчестър Сити". Отборът на Пеп обаче е с мач по-малко, който ще изиграе в първия ден от 2026 г.

СНИМКА: РОЙТЕРС

