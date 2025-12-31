Аморим след поредния провал на "Юнайтед": Беше странен мач

Беше странен мач. Знаехме, че ще бъде различен от този с "Нюкасъл". Нуждаехме се от повече въображение, за да създаваме положения. През първото полувреме изпитахме трудности да си върнем топката. Те наситиха средата на терена с много хора. Опитахме, но качеството липсваше.

С това оправдание излезе мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Рубен Аморим след поредния провал на гранда. "Червените дяволи" врътнаха 1:1 със слабака "Уулвърхемптън" на своя "Олд Трафорд". Така гостите взеха едва 3-ата си точка от началото на кампанията.

"Опитахме да играем с двама нападатели, а след това допуснахме гол от статично положение. Просто не беше нашият ден", каза португалският спец.