ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-четените новини в рубрика "Политика" за ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22004428 www.24chasa.bg

Аморим след поредния провал на "Юнайтед": Беше странен мач

1524
СНИМКА: РОЙТЕРС

Беше странен мач. Знаехме, че ще бъде различен от този с "Нюкасъл". Нуждаехме се от повече въображение, за да създаваме положения. През първото полувреме изпитахме трудности да си върнем топката. Те наситиха средата на терена с много хора. Опитахме, но качеството липсваше.

С това оправдание излезе мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Рубен Аморим след поредния провал на гранда. "Червените дяволи" врътнаха 1:1 със слабака "Уулвърхемптън" на своя "Олд Трафорд". Така гостите взеха едва 3-ата си точка от началото на кампанията.

"Опитахме да играем с двама нападатели, а след това допуснахме гол от статично положение. Просто не беше нашият ден", каза португалският спец.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)