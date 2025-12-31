Българският бокс изпраща 2025 година с бляскави победи и исторически постижения

Много позитивни емоции, големи победи и исторически постижения. Така изпраща годината българският бокс. Вече е 31 декември, а това означава и време за равносметка. И съдейки по изминалите 12 месеца, тя със сигурност е добра за националните ни отбори, техните треньори и като цяло за Българска федерация по бокс.

В различните възрастови групи олимпийските ни надежди спечелиха общо 14 медала от европейски и световни първенства и световни купи. Безспорният връх бе белязан на шампионата на планетата в Ливърпул, където Рами Киуан стана вицешампион в категория до 75 килограма. Той осигури първи финал за мъжкия ни бокс на Световно първенство от 2009 година и бе разделен с малко от златото. В категория до 60 килограма пък Радослав Росенов се поздрави с бронз и така България се класира на шесто място в крайното подреждане по медали в Ливърпул. Още двама наши национали завършиха в Топ 5 на първенството – дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг).

Националите ни записаха още едно много силно участие и трето място в отборното класиране на Европейското първенство за мъже до 23 години в Будапеща. Радослав Росенов спечели безпрецедентна четвърта поредна титла в тази възрастова група, а на финал играха Уилиам Чолов и Викторио Илиев (65 кг). В унгарската столица пето място заеха още Семион Болдирев и Кирил Георгиев (+90 кг). Постижения, демонстриращи разнообразието от имена и категории на най-високо ниво, с които националният ни отбор разполага.

Странни съдийски решения пък лишиха жените от медали на Световното първенство в Ниш в началото на годината. Севда Асенова, Златислава Чуканова, Венелина Поптолева и Светлана Каменова заеха пето място в своите категории в Сърбия. Всяка от тях обаче може да се счита за ощетена на първенството, което бе последното голямо под егидата на ИБА, на което България участва.

Страхотно преминаха и двете Световни купи, на които националите ни се явиха през годината. Във Варшава бяха спечелени четири медала. На финал участваха Злати Чуканова, Рами Киуан и Викторио Илиев, а Уилиам Чолов взе бронз. Силното представяне в полската столица бе допълнено от пето място на Венелина Поптолева и Радо Росенов. Малко след това в Астана Киуан отново игра финал, а Ясен Радев спечели бронз при 55-килограмовите. Семион Болдирев и Йордан Морехон (+90 кг) пък заеха пета позиция.

При подрастващите също не липсваха успехи и позитивни емоции. На Европейското първенство в Острава за младежи и девойки Христеа Нинова (54 кг) и Стоян Петров (+90 кг) се поздравиха с бронзови отличия, а Николай Иванов (85 кг) и Янко Илиев (55 кг) се наредиха пети. При юношите и девойките Роберта Хаджийска (48 кг) донесе бронз от Европейското първенство в Киенбаум. В Германия Николай Карабойков (48 кг), Христо Тасков (57 кг) и Ивайло Колев (60 кг) завършиха в Топ 5.

Освен всички тези успехи и бляскави победи на световни и европейски първенства и Световни купи, българските боксьори се поздравиха с над 100 медала от международните турнири, на които участваха. Това включва и най-стария международен турнир в Европа, често определян като мини световно първенство – Купа „Странджа". Която тази година отиде за четвърти път в ръцете на Радослав Росенов и за първи при Злати Чуканова.