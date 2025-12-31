Новак в елита остана без треньор преди Нова година

Новакът в елита "Добруджа" официално се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов в последния ден от 2025 г. Заедно с него си тръгва и целият му щаб в лицето на Стефан Дончев и Даниел Георгиев.

Отборът е последен в т.нар. роден елит с актив от 12 точки. И само чудо било го спасило от това да остане още една година в най-горното ниво на футбола у нас.

„Благодарим им за професионализма, работата и приноса към отбора през периода, в който бяха начело на клуба. Пожелаваме им успех в бъдещите им начинания", написаха от добричкия клуб в официалното си обръщение.