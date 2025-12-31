Легендарният Роберто Карлош претърпя спешна операция на сърцето

Легендарният Роберто Карлош - световен шампион по футбол с Бразилия и трикратен победител в Шампионската лига с "Реал" (Мадрид), претърпя спешна сърдечна операция в родината си.

52-годишният знаменит футболист е бил хоспитализиран, след като рутинен преглед разкрива неочакван и сериозен здравословен проблем. Емблематичният ляв защитник, който в момента е посланик на "Реал" (Мадрид), е бил на почивка в Бразилия. Той посетил болница за преглед на крака си, където имал малък тромб. По време на изследванията обаче лекарите решили да направят ядрено-магнитен резонанс на цялото му тяло. Резултатите показали, че много голям процент от сърцето му не функционира правилно. Това наложило незабавна реакция.

Роберто Карлош е приет незабавно в болницата за сърдечна операция. Поставен му е катетър. Очакванията са били интервенцията да продължи около 40 мин, но поради възникнал проблем е стигнала почти 3 часа.

Испанският вестник AS, съобщава, че в момента Карлош е извън опаснот за живота, но остава под стриктно наблюдение. Очаква се да остане в болница поне още 2 дни. От изданието са се свързали със самия футболист и с негови близки. "Вече съм добре", заявява Карлош пред AS.