ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 души са подслонени от Коледа до днес в центрове...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22005170 www.24chasa.bg

Уникално - отбор използва и тримата си вратари в един мач

3492
Съдията гони резервния вратар на Уганда. Снимка: Getty Images

За първи път на голямо първенство в един мач отбор използва и тримата си вратари. Това се случи на мача Уганда - Нигерия за купата на Африка.

На полувремето вратарят на Уганда Денис Масинде Онянго получи контузия и бе сменен от резервата си Салим Мангола. Мангола обаче се задърша на терена само 10 минути, игра с топката с ръце извън наказателното поле и бе изгонен. Така на мястото на Баба Алхасан се появи третия вратар Нафиан Алионзи. Алиозни набързо пусна два гола от Рафаел Ониедика и тимът му загуби с 1:3.

Съдията гони резервния вратар на Уганда.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)