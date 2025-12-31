Уникално - отбор използва и тримата си вратари в един мач

За първи път на голямо първенство в един мач отбор използва и тримата си вратари. Това се случи на мача Уганда - Нигерия за купата на Африка.

На полувремето вратарят на Уганда Денис Масинде Онянго получи контузия и бе сменен от резервата си Салим Мангола. Мангола обаче се задърша на терена само 10 минути, игра с топката с ръце извън наказателното поле и бе изгонен. Така на мястото на Баба Алхасан се появи третия вратар Нафиан Алионзи. Алиозни набързо пусна два гола от Рафаел Ониедика и тимът му загуби с 1:3.