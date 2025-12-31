Победа на двойки и загуба по единично за Изабелла Шиникова на тенис турнира в Найроби

Победа и загуба записа българката Изабелла Шиникова на тенис турнира на клей в Найроби с награден фонд от 30 000 щатски долара.

На двойки Шиникова и Наталия Сенич от Сърбия, които са поставени под номер 2 в схемата, надиграха с 6:3, 6:4 Мадхурима Савант от Индия и Сяо Лесюе, с което постигнаха победа в първия кръг, съобщава БТА.

И в двата сета Шиникова и Сенич имаха преднина от по 5:1 гейма, като във втория сет те имаха и три мачбола на свой сервис при резултат 5:2, но допуснаха Савант и Лесюе да реализират пробив. Все пак при следващата си възможност да затворят мача на свой сервис те успяха да го направят, за да се класират на четвъртфиналите. Там техни съпернички ще бъдат Неира Санон от Франция и Анук Вандевелде от Белгия.

Преди да запише победата си на двойки, Шиникова игра мач и в надпреварата на сингъл. В него тя отстъпи с 0:6, 4:6 пред 19-годишната французойка Алиса Регер.