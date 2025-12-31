Мбапе е с контузия в коляното и пропуска Суперкупата на Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Реал" Мадрид Килиан Мбапе получи контузия в коляното по време на тренировката в сряда и ще отсъства от игра поне три седмици, съобщава вестник "Екип", цитиран от БТА.

Френският национал ще пропусне предстоящите мачове за Суперкупата на Испания през януари.

Репортажът на "Екип" посочва, че връзките в коляното на голмайстора са засегнати. Това означава, че периодът извън терена за 27-годишният Мбапе може да продължи по-дълго, като всичко зависи от лечението, което ще бъде приложени от лекарския екип на 15-кратните клубни шампиони на Европа.

Килиан Мбапе е лидер в атаката на отбора от Мадрид през настоящия сезон. Нападателят има 29 гола и 5 асистенции в 24 мача до момента през кампанията.