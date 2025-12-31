ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте ситуацията по пътищата в страната в момента

Родри се завръща в състава на "Манчестър Сити" за гостуването на "Съндърланд"

Носителят на "Златната топка" за 2024 година Родри ще бъде на разположение на мениджъра на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола за предстоящото в четвъртък гостуване на "Съндърланд" от 19-ия кръг на Висшата лига на Англия.

На пресконференцията преди двубоя Гуардиола призна, че шанс за участие в срещата има и крилото Жереми Докю.

"Родри се завръща. Може би ще му дам някакви минути в игра, защото ние като отбор се нуждаем от това. Може би и Докю ще играе", каза мениджърът на "гражданите".

Родри пропусна последните осем шампионатни мача на тима, но в тях "Манчестър Сити" записа седем победи и само едно поражение. Докю не е играл от три седмици.

Гуардиола обаче все още не може да разчита на Джон Стоунс и Оскар Боб, които продължават да лекуват травми.

"Имахме седем или осем контузени играчи и двама, които са на Купата на африканските нации. Петима от контузените постепенно се завръщат. Не мога да кажа, че откъм състав сме в оптимално състояние, но откъм точки сме доста по-добре от миналата година", каза Гуардиола.

"Манчестър Сити" е на второ място в класирането, като изостава на пет от лидера "Арсенал", който обаче е и с мач повече.

"Предстои ни труден мач срещу "Съндърланд". Те победиха "Нюкасъл", а "Арсенал" и "Астън Вила" не успя да спечелят срещу тях като гости. Ние трябва да сме готови", завърши испанският специалист.

