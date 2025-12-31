Владимир Зографски чака японец в Гармиш-Партенкирхен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски премина квалификацията и във втория турнир от легендарната верига по ски скокове "Четирите шанци".

В Гармиш-Партенкирхен българският представител в елита на този спорт постигна 127,5 метра и зае 21-ото място.

Така в дуела от първия кръг самоковецът, който тренира с германския отбор, очаква Наоки Накамура. В този немски зимен център Зографски не е губил от представител на Япония.

Във временното класиране за световната купа нашият скиор е 12-и. Води Домен Превц (Слвн), който спечели квалификацията в Гармиш.