Шофьорът, предизвикал катастрофата с Антъни Джошуа, изчезнал, полицията го търси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камионът му бил паркиранв нарушение на банкета на най-смъртоносния път в Нигерия

Шофьорът на камиона, в който SUV-ът на Антъни Джошуа се е блъснал на най-смъртоносния път в Нигерия, е изчезнал, което е предизвикало полицейско издирване, разкрива "Дейли мейл".

Нигерийската полиция потвърди, че мъжът на около 30 години, чието име не се разкрива, се издирва във връзка с фаталната катастрофа, при която загинаха двама от най-добрите приятели на шампиона по бокс.

От там потвърдиха, че камионът е бил паркиран в нарушение на аварийната лента на пътя северно от столицата Лагос.

Шофьорът на Lexus, превозващ Джошуа, също е разследван от полицията за превишена скорост и може да бъде обвинен в безразсъдно шофиране след катастрофата в понеделник, при която загинаха Сина Гами и Латиф Айоделе.

Служители на автокъщата в Сагаму, близо до мястото на трагедията, показаха на британското издание разбития тежкотоварен автомобил, който беше теглен до мястото само няколко часа по-рано.

Съхраняван в уединена част на комплекса, камионът за соя, регистриран на фирма в Лагос, все още носи белезите от катастрофата в понеделник, при която 36-годишният Джошуа беше на косъм от смъртта си.

Камионът има щети от страната на водача, където Lexus се е сблъскал челно, и е опасан с полицейска лента.

„Той е бил паркиран отстрани на магистралата, което е незаконно, не е бил повреден, когато е станала катастрофата", каза нигерийски служител.

Сина Гами и Латиф Айоделе - и двамата на 36 години - бяха част от близкия кръг на Джошуа и пътуваха с боксьора до Нигерия малко повече от седмица, след като той прибра приблизително 75 милиона паунда за победната си битка с ютубъра Джейк Пол.

Очевидци описват инцидента като „избухнала бомба", а полицаите казват, че преди катастрофата се е спукала гума на SUV-а.

В момента Джошуа се възстановява в болница Duchess International в Лагос в луксозна стая за поне 2000 паунда на нощ.

Президентът на Нигерия разкри в понеделник, че майката на Джошуа, Йета Одусаня, в момента е до леглото му в болницата, където той ще посрещне Новата година.

Според полицията в Нигерия, Lexus-ът е превишил ограничението на скоростта от 80 км/ч и е загубил контрол по време на „маневра за изпреварване" по пътя, който местните жители твърдят, че е един от най-смъртоносните в Нигерия.

Джошуа е седял зад шофьора, а до него е бил още един човек. Имало е и пътник, който е седял до шофьора, което прави четирима пътници в Lexus-а, който се е разбил. Неговата охрана е била в превозното средство зад тях преди катастрофата.