Арне Слот се впечатли от представянето на Къртис Джоунс

Мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот заяви, че е впечатлен от представянето на полузащитника Къртис Джоунс, който според него е бил с ключова роля за постигането на последователни победи над "Брайтън", "Тотнъм" и "Уулвърхямптън".

Юношата на мърсисайдци се завърна от контузия, а това съвпадна и с подобряването на формата на тима, която изглеждаше кошмарно в негово отсъствие.

"Едно от неговите основни качества е, че той винаги иска да играе с топката. В 99 от 100 случая това е позитивно. Но той е и достатъчно умен, за да знае кога да се отдръпне от играта или как да се справи в трудна ситуация. Но най-важното му качество е, че може да играе без проблем по 4-5 последователни мача по 90 минути на пълни обороти", каза Слот по адрес на Джоунс.

"Ливърпул" посреща новата година с мач още на 1 януари. В четвъртък "червените" приемат новака "Лийдс Юнайтед".