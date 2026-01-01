Бившият треньор на България Лотар Матеус вижда Германия в топ 4 на световното

Бившият капитан на германския национален отбор Лотар Матеус очаква Бундестима да достигне до полуфиналите на Мондиал 2026 в Северна Америка. Специалистът, който беше начело на България през 2010 и 2011 година, направи прогнозата си пред седмичника Шпорт Билд, цитиран от БТА.

"Достигането до полуфиналите би било успех. Всички може да бъдат доволни от настоящото състояние на отбора. Може би Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Ник Волтемаде и останалите ще предизвикат такава лудост по време на турнира, че ще стигнат още по-далеч. Едно е ясно - като капитан на шампионите от Световното първенство през 1990 година, не бих искал нищо повече от още една титла", категоричен е 64-годишният Матеус.

В своите прогнози специалистът предвижда Германия да загуби на полуфиналите срещу Испания с 2:3 след продължения, както се случи на четвъртфиналите на Евро 2024. Испанците ще се класират за финала и ще спечелят титлата с успех срещу Англия, докато Германия трябва да надделее срещу Аржентина и ще заеме третото място в турнира.

"Разбира се, тези прогнози са само за забавление. Малки детайли могат да решат всеки мач от елиминационната фаза. Испания е фаворит, каза още той.

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе от 11 юни до 19 юли.