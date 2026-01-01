"Наполи" откупува датска голова машина от "Юнайтед"

Спортният директор на "Наполи" Джовани Мана заяви, че привличането на нападателя Расмус Хьойлунд с постоянен трансфер от Манчестър Юнайтед е чиста формалност.

Датският футболист пристигна в Южна Италия това лято под наем с опция за откупуване. До момента той е вкарал девет гола в 20 срещи, включително дубъл при успеха с 2:0 над "Кремонезе" през уикенда. Впечатленията, които оставя с играта си, са накарали ръководството на "Наполи" да подготви активирането на откупната му клауза, предава БТА.

"Направили сме всичко, за да подпишем с него. Интерес към Расмус не липсваше, но неговото желание да бъде тук се оказа решаващо, заради което ние сме много горди. В договора му има опция за закупуването, както и задължение това да стане при класиране в Шампионската лига. Той мисли за себе си като футболист на "Наполи" и ние мислим по същия начин", каза Мана.

"Към днешна дата реализирането на трансфера е просто формалност", добави още той.

22-годишният Хьойлунд бе закупен от "Манчестър Юнайтед" през август 2023 година, като тогава "червените дяволи" заплатиха 64 милиона лири на "Аталанта".

За два сезона на "Олд Трафорд" обаче той вкара само 14 гола в 62 мача. Според медии на Ботуша сега "Наполи" ще даде само 38 милиона лири за правата му.