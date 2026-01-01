"Локо" (Сф): Спас Делев преобръща съдбата на един изстрадал български клуб

Интересен и пионерски подход предприеха от "Локо" (Сф) в желанието си да отдадат дължимото на нападателя Спас Делев за направеното през миналата година.

"Изпращаме календарната 2025 година. Вече започна и гласуването за "Футболист на годината" - церемония, която напоследък поражда много полемики и неадекватни сравнения с миналото. Не се обръщаме към Вас с опит да влияем на Вашето гласуване. Просто искаме да припомним за един човек, който преобръща съдбата на един изстрадал, но исторически български клуб.

Един човек, който преди 16 години бе награден от колегите си за "Най-добър млад футболист". Един човек, който развинти нидерландската защита и с двата си гола зарадва цяла България с последната голяма победа на националния ни отбор. Един човек, който, критикуван от мнозина, остави следа във всеки клуб, през който премина в богатата си кариера.

А може би най-ярката такава остави в нашия клуб през тази година. 38 мача - 12 гола и 16 асистенции. Лидер в българското първенство по втория показател - с двойно повече завършващи подавания от втория в класацията за календарната година. Редица решителни попадения, гениални подавания и незабравими моменти.

На 36 години Спас Делев може би е по-добър от всякога. А с идването си в "Локомотив" той се превърна в истинско вдъхновение и зарази всички в клуба - с професионализма си, скромността, упоритостта, жаждата си за успех и постоянната усмивка, с която е готов да помогне на всеки.

Не претендираме в коя класация и на кое място заслужава да завърши Спас. Това го решавате Вие. И други български футболисти са достойни и направиха силна година. Ние просто вярваме, че този човек не трябва да бъде забравен и заслужава уважение. Защото е пример за младите, че с много труд, талантът им няма да отиде на вятъра."