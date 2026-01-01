Григор: Много е важно Ейса да бъде близо до мен!

Григор Димитров вече е в Австралия, където се събра с приятелката си Ейса Гонсалес.

Двамата бяха далече дин от друг за Коледа. Най-добрият български тенисист посрещна празника в Дубай - по традиция с родителите си Димитър и Мария. На масата бяха също художничката и лайфкоуч Самар Джашан, която има навика да подарява картини на Григор, както и новите членове на треньорския екип Ксавие Малис и Ютака Накамура.

По същото време Ейса бе у дома в Мексико, където разнообрази програмата си с концерти и купони.

Димитров направи първи тренировки в Бризбейн и трябва да започне новия сезон точно с турнира в Куинсленд, където два пъти е печелил титлата.

“Това е най-доброто място за начало на годината. Като се има предвид какво ми се случи, вече играя, за да се доказвам най-вече на себе си. Непрекъснато търся какво още ми трябва, за да подобрявам играта си. Но всеки път, когато стъпя на корта отново, за да се състезавам, винаги целта ми е да дам най-доброто от себе си и да спечеля турнира. И мисля, че този път не е по-различно за мен, знам всичко това. Да, класирането ми в момента не отразява истински играта ми.

Но вярвам, че ако работя правилно и остана здрав, а тялото наистина ми позволи да преминавам през трудните моменти по време на мач, вярвам, че могат да се случат добри неща. Много е важно, че приятелката ми е тук. Тя бе голяма подкрепа за мен през всички тези месеци. Винаги ми помага и ми дава допълнителни сили”, коментира Григор. Той претърпя операция заради скъсан гръден мускул, а после с Ейса изкараха ваканцията си в Коста Рика и сред снеговете в планинска хижа.

