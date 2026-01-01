Готвят нова серия от “Битката на половете”

След края на определения като нова “Битка на половете” в тениса мач започнаха плановете за продължение.

В Дубай Ник Кириос положи усилия да даде сет на водачката в ранглистата и носителка на 4 титли от “Големият шлем” Арина Сабаленка, но все пак победи 6:3, 6:3. Австралийският скандалджия е бивш №13, но изпадна извън първите 670 заради контузии.

Двубоят бе опит да се припомни историческият сблъсък в Хюстън през 1973 г., когато Били Джийн Кинг отговори на предизвикателството и спечели срещу полупенсионирания Боби Ригс.

“Аз съм доволна от представянето си. Смятам, че се борих здраво, а съперникът ми определено бе притеснен. Получи се спектакъл и съм готова за реванш. Със сигурност ще се получи по-добре, защото вече знам неговите силни и слаби страни, а освен това обичам предизвикателствата. Но мач срещу мъж наистина е нещо съвсем различно, тъй като топката идва много по-бързо”, коментира звездата от Беларус.

Според Кириос този мач е бил крачка напред в развитието на тениса. Но призна, че му е било трудно, тъй като не е знаел какво да очаква от голяма шампионка като Арина.

Напълно противоположни бяха повечето от коментарите на журналисти и в социалните мрежи.

“Това бе пълен цирк. Един тенисист, който в последните две години се чуди дали да не се откаже и почти изчезна от ранглистата, натупа №1 при жените, без да има право на два сервиса. Кой има нужда от такива мачове? И как да приемаме на сериозно претенциите за еднакъв награден фонд за двата пола”, бе едно от мненията.

