Нов проблем преди олимпиадата - спряха оръдията за изкуствен сняг

Проблемите преди зимната олимпиада продължават с пълна сила. След като залата за хокей така и няма да бъде построена навреме, сега и оръдията за сняг в Ливорно спряха заради технически проблем. Там трябва да се състоят състезанията по сноуборд, където имаме огромни надежди заради Радослав Янков, Малена и Тервел Замфирови.

Това предизвика реакция дори от президента на Международната федерация по ски и сноуборд Йохан Елиаш, който изрази мнението, че поведението на домакините е, меко казано, несериозно толкова близо преди откриването.

Стартовете в алпийския сноуборд са едва ли не в първия ден на олимпиадата. Там може да бъдем представени дори от петима състезатели. До момента при мъжете в ранглистата Янков, Замфиров и Александър Кръшняк са сред тези с квоти, а Петър Гергьовски е втора резерва.

До определянето на 32-мата за олимпиадата остават четири старта, като последните два са в Банско в средата на януари, когато ще стане ясен окончателният списък.

Проблем според Елиаш е фактът, че няма резервно място, където да бъдат преместени състезанията.

Домакините обаче са оптимисти. Според тях е открит техническият проблем, който е спрял оръдията, и вече част от тях произвеждат изкуствен сняг. Те гарантират, че всичко ще бъде готово за началото на игрите.

Положението ще доведе до сериозни главоболия на Виктор Гичев, който със сигурност ще е технически ръководител от страна на международата федерация на алпийския сноуборд на олимпиадата. Той ще отговаря и за подготовката на пистата в Банско през януари.

От представянето на сноубордистите в Ливорно зависи и бъдещето на алпийския сноуборд в олимпийската програма. Французите са нарочили спорта за изключване за следващото издание на игрите през 2030 г.

