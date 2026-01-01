Григор: Няма смисъл да се оплакваш, колкото и да си зле

Няма смисъл да се оплакваш, колкото и да си зле. Смятам, че постъпих правилно в случая с моята контузия, тъй като най-лесното е човек да се самосъжалява.

Така смята Григор Димитров, който претърпя операция заради скъсания гръден мускул в осминафинала на “Уимбълдън”. От няколко дни той е в Бризбейн и ще започне новия сезон на турнира, който спечели два пъти. С бившия №3 в световната ранглиста в момента е само специалистът по физическа подготовка Ютака Накамура, а се очаква скоро да пристигне и Ксавие Малис. Бившият играч от Белгия е новият треньор на Димитров и двамата за първи път работиха заедно в Дубай.

Григор присъства в любопитна класация на тенисистите, които имат доста мачове срещу актуален №1 в класацията на АТП. Балансът му обаче не е от най-впечатляващите. От 16 двубоя с действащи водачи нашият тенисист има само една победа - над Новак Джокович в Мадрид през 2013 г. Сърбинът обаче има 7 победи. Срещу Рафаел Надал статистиката на Григор е 0:6, а с Карлос Алкарас и Яник Синер е по 0:1.

Начело по този показател е Надал. Носителят на 22 титли от “Големият шлем” е изиграл 42 мача срещу лидер в ранглистата в момента, от които е спечелил 23. Следват шотландският биткаджия Анди Мъри (12:29), Джокович (16:21), Томаш Бердих (4:30), Роджър Федерер (10:20) и Давид Ферер (5:22).

