Предложиха 50 чужденци на Херо

Над 50 чужденци са предложени за “Ботев” (Пловдив) на старши треньора Димитър Димитров-Херо.

Мениджърите са се активизирали, за да привлекат вниманието на 66-годишния бургазлия с футболисти, които представляват, за да се сдобият с договор. В списъка фигурират представители на различни народности, като мнозинството са бразилци и африканци, които притежават европейски паспорти.

Има и балканци - словенец, сърбин, а бройката им постоянно расте. Херо едва ли не денонощно гледа на видео в родния Бургас кандидатите за “Ботев”, които да подсилят тима през пролетта.