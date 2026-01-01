ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 1 януари

Предложиха 50 чужденци на Херо

Велизар Маджаров

1696
Димитър Димитров-Херо

Над 50 чужденци са предложени за “Ботев” (Пловдив) на старши треньора Димитър Димитров-Херо.

Мениджърите са се активизирали, за да привлекат вниманието на 66-годишния бургазлия с  футболисти, които представляват, за да се сдобият с договор. В списъка фигурират представители на  различни народности, като мнозинството са бразилци и африканци, които притежават европейски паспорти.

 Има и балканци - словенец, сърбин, а бройката им постоянно расте. Херо едва ли не денонощно гледа на видео в родния Бургас кандидатите за “Ботев”, които да подсилят тима през пролетта.

