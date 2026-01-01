ЦСКА: През 2026-а ще се съберем в новия дом на "червената" армия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА честити новата година на своите привърженици и увери, че в клуба се работи усилено за бъдещето.

"Армейци,

Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.

Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач!

През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА - със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.

През 2026-а нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом - място, достойно за историята, духа и мечтите на "червената" армия.

Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб.

Честита Нова година! Само ЦСКА!", написаха "червените" на сайта си.