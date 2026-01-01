Изписаха Антъни Джошуа от болницата навръх Нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антъни Джошуа беше изписан от болницата късно на Нова година и направи емоционално посещение в погребална агенция, за да отдаде почит на двамата близки приятели, които загинаха в тежката катастрофа.

Боксьорът едва не загина и беше откаран спешно в Duchess International Hospital в Лагос, която се счита за най-добрата частна болница в Нигерия през последните две години.

Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе, членове на тренировъчния екип на Джошуа, загинаха на място, след като SUV-ът Lexus, с който пътуваха, се блъсна в спрял камион на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, Нигерия.

В изявление пред "Дейли мейл" регионалните правителства на щатите Лагос и Огун потвърдиха, че боксьорът вече е изписан от болницата, и отново изразиха съболезнования.

В изявлението се казва: „Молим Всемогъщият да дари покой на душите им и да даде на техните семейства и близки силата да понесат тази много тъжна и болезнена загуба.

Антъни Джошуа беше изписан от болницата късно следобед. Двамата с майка му посетиха погребалната агенция в Лагос, за да отдадат последна почит на двамата загинали.

Източник, близък до Джошуа, заяви пред "Дейли мейл":

„Антъни ще остане в Нигерия през следващите няколко дни и ще се възстановява в дома си там".

Боксьорът се е разминал без счупено след инцидента, от който се появиха кадри как го вадят от потрошения автомобил.

Телата на приятелите му ще бъдат върнати в Обединеното кралство.

В последния ден на декември стана ясно, че шофьорът на камиона, в който се е блъснал джипът на Джошуе, е изчезнал.

Нигерийската полиция потвърди, че мъжът, който е на около 30 години, но името му не се споменава, се издирва във връзка с фаталния инцидент.

Полицията потвърди също, че камионът е бил паркиран незаконно в аварийната лента на пътя северно от столицата Лагос.

В допълнение, шофьорът на Lexus-а, в който е пътувал Джошуа, също е разследван от полицията за превишена скорост и може да бъде подведен под отговорност за безразсъдно шофиране след инцидента в понеделник.

Според полицията в Нигерия, Lexus-ът е превишил ограничението на скоростта от 80 км/ч и е загубил контрол по време на „маневра за изпреварване" по пътя, който местните жители твърдят, че е един от най-смъртоносните в Нигерия.

Джошуа е седял зад шофьора, а до него е бил още един човек. Имало е и пътник, който е седял до шофьора, което прави четирима пътници в Lexus-а, който се е разбил. Неговата охрана е била в превозното средство зад тях преди катастрофата.