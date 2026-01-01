Лука Модрич: Щях да съм сервитьор, ако не бях станал футболист

Ветеранът на "Милан" и националния отбор на Хърватия Лука Модрич разказа какъв щял да е, ако не бе станал футболист.

„Обичам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален. През целия си живот нито веднъж не съм си помислял, че превъзхождам някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор.

Бях добър в това, харесваше ми. Учех в училище по хотелиерство. През първата година на обучението ни практикувахме в ресторант „Марина" в Задар, където се организираха сватбени тържества. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не ми харесваше, беше миенето на чинии", сподели 40-годишният халф.