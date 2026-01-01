ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мистериозна експлозия уби няколко души в швейцарск...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22007817 www.24chasa.bg

Лука Модрич: Щях да съм сервитьор, ако не бях станал футболист

1404
Лука Модрич Снимка: Ройтерс

Ветеранът на "Милан" и националния отбор на Хърватия Лука Модрич разказа какъв щял да е, ако не бе станал футболист.

„Обичам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален. През целия си живот нито веднъж не съм си помислял, че превъзхождам някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор.

Бях добър в това, харесваше ми. Учех в училище по хотелиерство. През първата година на обучението ни практикувахме в ресторант „Марина" в Задар, където се организираха сватбени тържества. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не ми харесваше, беше миенето на чинии", сподели 40-годишният халф.

Лука Модрич Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)