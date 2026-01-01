ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мистериозна експлозия уби няколко души в швейцарск...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22007837 www.24chasa.bg

Уругваец изпревари Меси за "Кралят на Америка"

1100

Полузащитникът на бразилския „Фламенго" и националния отбор на Уругвай Джорджиан де Араскаета спечели наградата „Кралят на Америка", връчвана от уругвайския вестник El País.

Отличието се присъжда на най-добрия футболист на годината в първенствата на Южна и Северна Америка.

В гласуването взеха участие 264 журналисти от 16 държави.

Де Араскаета зае първо място в анкетата, събирайки 62,8% от гласовете. Той изпревари нападателя на „Интер Маями" Лионел Меси (14,8%) и нападателя на „Расинг Авелянеда" Адриан Мартинес (5%).

Тази година Де Араскаета спечели четири трофея с екипа на „Фламенго" - шампионата на Бразилия, Копа Либертадорес, Суперкупата на Бразилия и шампионата на щат Рио де Жанейро.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)