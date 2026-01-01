ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Равносметката на китайския председател Си Дзи...

"Барса" и "Интер" следят хърватски талант

Бранимир Млачич Снимка: instagram.com/branimir.mlacic/

Защитникът на „Хайдук" Бранимир Млачич привлече интереса на големите европейски клубове.

По информация на запознатия с трансферните процеси Матео Морето 18-годишният играч е следен внимателно от „Интер" и „Барселона".

„Барса" проявява интерес към футболиста, смятайки го за атрактивен вариант заради неговия профил и потенциал.

Сделката се счита за трудна поради сериозната конкуренция в лицето на италианския гранд "Интер".

Млачич има записани 18 мача за първия отбор на „Хайдук", в които е направил 2 асистенции. Той също така има 1 мач за националния отбор на Хърватия до 21 години.

