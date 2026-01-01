Роберто Карлош: Не съм претърпял инфаркт, а превантивна сърдечна операция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият бразилски национал Роберто Карлош публикува снимка, на която се усмихва в болница, и каза, че се възстановява добре, след като в сряда потвърди, че е претърпял сърдечна операция.

„Не съм претърпял инфаркт. Възстановявам се добре и очаквам с нетърпение да се възстановя и да възобновя професионалните и личните си ангажименти скоро", каза 52-годишният бивш защитник в социалните мрежи. По-рано в сряда испанските медии съобщиха, че е претърпял операция в Бразилия, предава БТА.

Болница „Вила Нова Стар" в Сао Пауло заяви в отделно изявление, че на Роберто Карлош, който сега е посланик на "Реал" (Мадрид), е открита сърдечна обструкция в понеделник и е бил посъветван да се подложи на коронарна ангиопластика в същия ден. Процедурата е минимално инвазивна и разширява запушени или стеснени сърдечни артерии.

„Наскоро претърпях превантивна медицинска процедура, планирана предварително с моя медицински екип. Процедурата беше успешна и съм добре.", каза световният шампион с Бразилия и трикратен победител в Шампионската лига с "Реал".

Болницата съобщи, че Роберто Карлош е стабилен и ще остане под наблюдение в интензивно отделение според медицинските протоколи.

Славният ляв бек записа 125 мача за Бразилия и игра 11 години в "Реал".