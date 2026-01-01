ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец": Дано новата година ни донесе много по...

Волейболният капитан: 2025 бе година на страшно много сбъднати мечти, но и на болки

Алекс Грозданов след финала на световното Снимка: instagram.com/alexgrozdanov/

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов направи равносметка на изминалата 2025 г. чрез пост в инстаграм. През нея центърът стана световен вицешампион и влезе в идеалния отбор на мондиала. В Полша стигна с "Люблин" до титлата и суперкупата, които са исторически първи за клуба. С него триумфира и в евротурнира за купата на претендентите.

"Година пълна с емоции! Борба, надежда, упоритост, сълзи и смях. Прекалено много емоции, за да бъдат събрани в няколко снимки или кратко описание!

Някое друго индивидуално отличие!...

Страшно много сбъднати мечти!

Но не бих искал да изпускам и моментите на болка и загуби. Загуби на игрището, загуби на близки хора, контузии и липсващо време със семейството.

Уроци, научени и още чакащи да бъдат научени.

Балансът винаги е тук, между хубаво и лошо... живот! 2025 г. беше невероятна БЛАГОДАРЯ!", написа Грозданов.

